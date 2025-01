L'unica bandiera possibile da esporre sul municipio di Bologna è quella della pace. Questo simbolo rappresenta un punto di equilibrio tra tutte le posizioni dei contendenti in ogni situazione di guerra. La bandiera della pace non prende parte, non giudica, ma invita al dialogo e alla comprensione reciproca. In alternativa, esponiamo tutte le bandiere dei paesi in guerra non solo quella Palestinese. La pace è un impegno collettivo.

Raffaele Amendola