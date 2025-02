La batosta dei rincari di bus e parcheggi

Ecco la batosta che a Bologna viene imposta ai cittadini/sudditi per le spese "pazze" fatte dal Comune e per i danni provocati Comune e dalla Regione per l'incuria del territorio! Devono prima tagliare gli incredibili costi di gestione di queste due strutture. Da una parte tagliano centinaia di posti auto e dall'altra raddoppiano i costi dei parcheggi. Da una parte abbiamo un servizio bus indegno (bus sempre in ritardo, corse saltate, sporcizia, insicurezza...) e dall'altra si bastonano gli utenti. Tutto questo porterà ad una ulteriore desertificazione del centro storico con ulteriori problemi di criminalità e altri B&B e dall'altra ad una esplosione dei grandi centri commerciali che diventeranno ancora più competitivi rispetto ai negozi. Bologna così diventa ancora più invivibile di quanto già non lo sia ora. Gli elettrori di questo sindaco cosa dicono?

Fausto Roberta