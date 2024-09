Mercoledì 28 agosto, avendo subìto il furto del portafoglio con documenti, mi sono recato all'Anagrafe di quartiere, in piazza Spadolini a Bologna, per il duplicato della carta d'identità. Senza attese il funzionario Ringressi mi ha assistito per circa un'ora. Lunedì 2 settembre ricevevo per raccomandata la nuova carta digitale. Esempio di ottima burocrazia.

Achille Sesler