La buona sanità dell'Istituto Rizzoli

Sono residente a Bologna con mio marito e mio padre. Queste righe vogliono essere di encomio e ringraziamento per l'Ospedale Rizzoli di Bologna e in particolare modo per il reparto di Ortopedia Traumatologia e Chirurgia Protesica e dei reimpianti d'anca e di ginocchio del Prof. Francesco Traina.

In data 4 Febbraio mio padre è caduto davanti a casa fratturandosi il femore. È stato portato al Rizzoli in ambulanza (esperienza negativa per l'attesa di 50 minuti cosa che ho provveduto a segnalare senza mezzi termini anche tramite mail al tribunale del malato, sindaco Lepore e assessore alla Sanità). Qui è stato assistito fino a venerdì 14 Febbraio giorno della dimissione presso il centro di riabilitazione Villa Bellombra.

Ringrazio il reparto del Rizzoli, medici, infermieri, oss per l'eccellente assistenza ricevuta. Mio padre è paziente considerato fragile data la cardiopatia e il parkinson da cui è affetto. Il trattamento ricevuto, la pazienza e la grande empatia con cui siamo stati trattati mi hanno fatto riflettere su quanto siamo fortunati come cittadini a poter beneficiare di un'assistenza di questo tipo. Troppo spesso la sanità viene maltrattata e ci si dimentica di esprimere gratitudine quando riceviamo ciò che abbiamo avuto noi in questi giorni.

Francesca Funicelli