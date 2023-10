La casa non si trova

Sono un lavoratore di 28 anni residente a Bologna e mi piacerebbe denunciare come la città abbia completamente dimenticato e abbandonato i lavoratori. Sono dipendente in una cooperativa la quale opera per conto del comune nel settore delle biblioteche, settore sempre più in crisi. Ad orari di lavoro lunghi anche 11 ore si aggiungo paghe misere oltre che monte ore dimezzati senza preavviso. Alla questione cooperativa si aggiungono le decisioni prese dai dirigenti delle biblioteche, in quanto hanno deciso di utilizzare i civilisti (pagati neanche 400 euro) al posto di operatori formati, tutto questo per risparmiare, a nostro discapito. A questa precarietà si aggiunge l'emergenza abitativa. Personalmente sono sotto scacco di un proprietario di casa restio a qualsiasi miglioria e così ci troviamo ogni inverno a patire il freddo in una casa gelida e priva di qualsiasi dignità. Trovare casa è impossibile oltre che inaccessibile. Ora mi chiedo come ha potuto questa città tradire in questo modo i lavoratori? Come è stato possibile che l'amministrazione si sia fatta accecare da facili guadagni svendendo la città al turismo massivo? È scontato dire che siamo veramente in tanti a vivere la stessa condizione. Francesco Santoro