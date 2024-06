La Cina e le ambiguità della politica commerciale

La concezione politica del commercio che i cinesi hanno sempre avuto, corrisponde esattamente al modello che fece scatenare le Guerre dell'oppio, ovvero i due conflitti, svoltisi rispettivamente nel 1839-1842 e nel 1856-1860, che contrapposero l'Impero cinese al Regno Unito. Le richieste di aprire i mercati cinesi alle merci occidentali sono da secoli rifiutate, oppure aggirate con sotterfugi, perché la Cina non possiede un'idea politica di libero mercato, ma considera il commercio come un'arma per imporre la propria sovranità. Tuttavia questa concezione rigida, e non trattabile, nella storia conduce inevitabilmente i cinesi a una guerra contro l'Occidente. Non sorprende perciò l'atteggiamento aggressivo e violento della diplomazia cinese all'introduzione di ulteriori dazi sulle automobili importate dalla Cina. Invece di affrontare l'argomento con una trattativa, le autorità cinesi sono capaci soltanto di minacciare dure reazioni, che poi sono difficili da applicare. I politici cinesi pretendono che l'Europa si riduca a una colonia commerciale del regime di Pechino, acquistando tutte le merci che ci inviano senza chiedere nulla in cambio. Una visione di commercio unilaterale, senza alcuna reciprocità di scambio, che non ha nessuna relazione con l'idea di commercio prevalsa nella modernità. Tuttavia cosa ci possiamo aspettare da un paese governato da un partito unico, privo di pluralismo e diversità, e drogato dalla retorica del leader supremo al comando? Non possiamo aspettarci altrimenti, e non è difficile capire che le guerre commerciali presto diventeranno guerre militari.

Cristiano Martorella