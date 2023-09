La città in declino

Ho avuto la possibilità di visitare molti Paesi di questo mondo. Oggi ho la presunzione di poter esprimere un giudizio sulla mia città. Bologna è scesa ad un livello basso, è in fase di continuo declino. Alcuni esempi. Se entri al pronto soccorso in ospedale vanno messe in conto ore di attesa, la malavita è di casa, io ho subito tre scippi e per due volte mi hanno rotto il vetro dell'auto per rubare all'interno. Poi le strade sono poco pulite, lo spaccio di droga è evidente in pieno giorno, vedo povertà con gente che cerca cibo nei rifiuti. Comunque viva Bologna.

Lorenzo Macchiavelli