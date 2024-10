La condanna e il perdono

Il risarcimento economico e la condanna di legge possono lenire il grande, immenso dolore per l' uccisione di una figlia? Pongo un'altra domanda difficile. Gino Cecchettin, padre di Giulia assassinata da Filippo Turetta, ha detto di non cercare vendetta, ma ha chiesto tramite i sui avvocati due milioni di risarcimento per l' omicidio. Soldi che certo Filippo Turetta non è in grado neanche di sognare di poter pagare..Come se un risarcimento così cospicuo e la severa condanna che gli spetta certamente gli potesse togliere il grande, immenso dolore per la perdita della povera figlia Giulia che tutti proveremmo al suo posto .Io sono profondamente cristiano- cattolico e credo che il perdono in tutti i casi del genere che leggiamo sui giornali, salvo la severa condanna dovuta per legge, sia sempre la migliore soluzione.

Rolando Ferrarese