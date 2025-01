La crisi siderurgica in Cina

La crisi del settore siderurgico in Cina sta peggiorando. Ormai il 95% delle imprese siderurgiche cinesi opera in perdita e il settore sta rallentando. A causa della crisi economica e della fiacca domanda interna, si sta puntando esclusivamente sulle esportazioni. E infatti l'export è cresciuto del 21,8% nei primi sette mesi dell’anno, ma ciò ha scatenato l’imposizione di misure anti dumping anche da parte di molti paesi asiatici e membri dei Brics come India e Brasile. Così il boom di esportazioni di prodotti siderurgici dalla Cina, esacerbato dalla debolezza dei consumi interni, sta affondando i prezzi del metallo in tutto il mondo, con difficoltà crescenti denunciate anche dai colossi del settore. Ma soprattutto alimenta tensioni diplomatiche, che ormai non coinvolgono più soltanto gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Le indagini anti dumping e l’imposizione di dazi sull’acciaio "Made in China" si stanno moltiplicando, anche da parte di molti paesi asiatici, dal Vietnam alla Thailandia alla Malesia, e persino da parte di alcune potenze dei Brics, in particolare l’India e il Brasile. Inoltre i provvedimenti del governo sembra che non riescano a impedire l'eccesso di produzione. Gli analisti ritengono che servirebbero misure più drastiche, tra cui aggressivi controlli della produzione e una maggiore severità di Pechino nell’imporre il rispetto delle regole. La crisi nel settore immobiliare cinese, e un generale rallentamento dell’economia del Paese, stanno pesando sui produttori siderurgici locali, e la soluzione del problema si allontana sempre di più.

Cristiano Martorella