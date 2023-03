La dignità dei medici a gettone

Ho letto con attenzione gli articoli che da diversi giorni compaiono sui giornali. Sono un medico libero professionista specialista anestesia e rianimazione, uscito qualche anno fa dall’ospedale pubblico per esasperazione, non certo per demeriti. Mi sono laureato con lode. Ho un ottimo curriculum. Fortunatamente ad oggi non ho mai avuto contenziosi per eventi avversi. Non sono pensionato. Durante il periodo della pandemia Covid sono stato contattato per dare il mio contributo all’emergenza ed ho risposto senza esitare. Ora che l’emergenza è finita sono tornato alla sanità privata. Nel periodo “da gettonista" ho coperto, tra gli altri turni, tutti i sabati notte percependo uno stipendio inferiore a quello che pubblicizzate (un terzo circa), senza tenere conto che non erano contemplate ed erano tutto a mio carico ferie, malattia, previdenza (la nostra trattiene quasi il 20 percento di quanto fatturato), assicurazione professionale, costi auto per trasferimento, periodi di aggiornamento, per non parlare della tredicesima e la famosa indennità “Covid” che è stata percepita da tutti i dipendenti, compresi quelli che un malato acuto di Covid non l’hanno mai trattato e magari stavano a casa, come gli amministrativi. Nonostante tutto sono contento di avere partecipato e aver dato il mio apporto professionale (non obbligatorio in un momento così drammatico e non vorrei creare polemiche inutili). Però è necessario fare un po’ di chiarezza ed essere informati prima di offendere sul giornale dei professionisti che hanno dato tutto e credono ancora in questo mestiere.

Federico Ruggeri