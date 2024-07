La Divina commedia e l'Islam

Apprendiamo che una scuola di Treviso ha esentato due studenti di fede islamica dallo studio della Divina Commedia di Dante. Un breve ripasso: il nostro illustre compatriota pone il profeta Maometto tra i seminatori di discordie nella IX Bolgia dell'VIII Girone infernale perché ha provocato la separazione della comunità degli uomini. E allora? È un'opera letteraria, che tra l'altro non si macchia di offese sacrileghe. Se ci trovassimo a studiare nel Paese d'origine dei due allievi è molto probabile che saremmo costretti a studiare opere che non sono benevole verso il Cristianesimo. Se non c'è blasfemia, non capiamo proprio quale sia il timore dei professori trevigiani. Nelson Mandela un giorno ebbe a dire: "È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più". Chi si vergogna della propria identità in nome di un travisato concetto di tolleranza prepara le basi per l'invivibilità nazionale.

Clotilde Arletti

Ettore Trentalance