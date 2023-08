La raccolta dei rifiuti non funziona

Sono cittadino modenese da 55 anni, ho visto all’opera una dozzina di amministrazioni comunali e ho conosciuto numerosi sindaci. Questo sistema di raccolta rifiuti non funziona e avrebbe dovuto saltare agli occhi ancora prima di iniziare un inutile sperimentazione. Non voglio certo pensare di essere più capace di chi ha giurato di servire la cittadinanza al meglio delle sue capacità, ma basta girare per le vie di Modena e vedere i sacchi abbandonati in ogni angolo di strada, vicino ai cassonetti, dove molto spesso le persone abbandonano i loro rifiuti, dopo aver tentato invano di aprirli con la meravigliosa “carta Smeraldo” che per il 50% delle volte si rifiuta di funzionare. E che dire di quei meravigliosi sacchi colorati che ormai fanno parte del nostro arredo urbano? Il nostro beneamato sindaco non ha occhi per vedere? Fra poco Modena ritornerà al lavoro al 100%, le ferie sono agli sgoccioli, cosa succederà quando i sacchi abbandonati triplicheranno? Penso che se interrogassimo un qualunque cittadino ci direbbe che la soluzione migliore sarebbe quella adottata in altre regioni: cassonetti apribili con la carta, dove gli utenti possono lasciare i rifiuti differenziati quando vogliono o possono senza la necessità di tenersi in casa i fantomatici sacchi gialli o blu per una settimana prima di avere la possibilità di buttarli a terra davanti al portone di casa. Non si risolve il problema con un’ ordinanza che impone di esporli solo dopo le 20. In inverno l’oscurità inizia già verso le 16 e gran parte dei suoi cittadini anziani, con il buio e il freddo hanno difficoltà ad uscire di casa. Questo cattivo servizio noi cittadini lo paghiamo e lo paghiamo anche salato, ma non abbiamo voce in capitolo. E’ giusto? Ora mi sento un suddito e non un cittadino ed è veramente una sensazione spiacevole.

Maurizio Lauro