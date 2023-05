La generazione digitale e la bicicletta

Mio figlio di 14 anni e un amico di 15 sono andati in bicicletta a Bologna. Partenza da Cavezzo, arrivo a Bologna e ritorno. Hanno fatto 108 km in giornata. Avevano zaino, mappa del percorso, panini. Hanno preso un acquazzone ma non sono tornati indietro. L'obiettivo era scoprire e provare di persona la ciclovia del sole. Durante il percorso si sono fermati nel punto in cui si ricorda l'incidente ferroviario della Bolognina. Come genitori abbiamo trovato straordinaria e non scontata questa avventura. Dà forza e speranza vedere che le nuove generazioni digitali attraverso la bicicletta ricavano uno spazio importante. Possono stare all'aperto sotto il sole, sotto la pioggia, ma comunque felici.

Sonia Marchesi