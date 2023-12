La generosità dell’operaio in ospedale

Il 21 ottobre ci siamo recati all'ospedale Sant'Orsola per fare ricoverare nostro padre Vittorio Galetti al reparto cardiochirurgico, padiglione 23. Non conoscendo l' ospedale, non essendo di Bologna, abbiamo sbagliato strada e piuttosto preoccupati, ci siamo fermati e abbiamo chiesto ad un gruppo di operai all'interno del complesso, come arrivare al Padiglione 23. Uno di loro, Massimo, vista la nostra difficoltà, essendo in pausa pranzo, ci ha accompagnati direttamente davanti alla porta del padiglione, dove abbiamo potuto fare scendere dall'auto nostro padre in difficoltà per l'intervento che doveva subire. Commosso per il gesto, mio padre ha ringraziato col cuore il signor Massimo, che con estrema gentilezza ha sacrificato la sua pausa pranzo, per fare un'azione tanto semplice quanto importante per noi in quel momento critico. Scrivo questa mail per cercare di ringraziare pubblicamente questa persona perché non ho suoi contatti. Rimarranno sempre impressi nella nostra memoria la semplicità e il sorriso di quest'uomo, che senza saperlo, ha alleviato le nostre paure, contribuendo a far cominciare con positività un'esperienza poi terminata più che positivamente.

Sandra e Anna Galetti