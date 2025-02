La guerra e la legge del vincitore

Nel 1860 l’Italia cedette Nizza e la Savoia alla Francia per il loro aiuto all’Italia di liberarla dagli austriaci così, dopo la seconda guerra mondiale, persa la guerra l’Italia dovette cedere Rodi, Zara, parte dell’Istria con le città Pola e Fiume. Come l’Italia, l’Ucraina ha perso la guerra con la Russia e deve sottostare alla legge di chi perde e concedere al vincitore parte del suo terreno conquistato dall’invasore, (anche se non è giusto!).

Fatta questa premessa perché non si propone a Putin, salvo il riconoscimento dei territori conquistati con la guerra, ( in base a trattative) di entrare a far parte della Unione Europea? Così da nemico diventa amico.

Nelvio Cesaroni