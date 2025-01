La guerra ibrida cinese sui mercati finanziari

Le aziende statunitensi stavano sviluppando e integrando le nuove Intelligenze Artificiali (IA) che avrebbero svolto un importante ruolo per la crescita economica dei prossimi anni, ma il regime di Pechino ha deciso di sabotare il progetto mettendo in circolazione una propria IA chiamata DeepSeek, completamente gratuita. Lo scopo è chiarissimo e la strategia è sempre la stessa.

La Cina gioca sporco ed è sleale approfittando delle vulnerabilità dei mercati occidentali e diffonde prodotti a costi inferiori o addirittura gratuiti per eliminare la concorrenza. Come spiegano gli esperti del settore, questa è un'autentica guerra ibrida che usa come armi la finanza e i mercati. A questo punto non possiamo restare fermi senza reagire, perché lo scopo del regime di Pechino è indebolire l'economia occidentale, fino a renderla subalterna a quella cinese. L'attacco ai mercati occidentali che è stato sferrato è un'autentica dichiarazione di guerra.

Cristiano Martorella