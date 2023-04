Gli spazi pubblici vanno rispettati come regola di convivenza civile. Credo che quando Alcide De Gasperi con una legge specifica dette rilievo al 25 aprile avesse come speranza quella di una composta convivenza. La scelta di De Gasperi va fatta conoscere in tutte le sedi a partire dalle scuole medie.

Aldo Bacchiocchi