La Madonna di S.Luca, quando lascia il suo Colle per l'annuale visita alla città deve, secondo secolare tradizione, essere accolta a Porta Saragozza il luogo a Lei dedicato. In processione, tra popolo in festa, e secondo tradizionale percorso viene accompagnata in Cattedrale. Non è bello vedere la venerata Immagine giungere in S.Pietro sul carro dei Vigili del fuoco. Sensibilità e correttezza sconsiglierebbero percorsi alternativi.

Mariangela Riboldi