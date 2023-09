La manutenzione dei fiumi è fondamentale

L'attuale situazione climatica con piogge sempre più violente che causano danni incalcolabili, vedi le recenti esondazioni di fiumi nelle limitrofe province di Bologna e in Romagna, impongono alcune riflessioni. Nel corso degli anni la manutenzione spesso è venuta a mancare. Il dragaggio dei corsi d'acqua non si fa più come in passato così come la pulizia delle arginature mentre le nutrie e altri animali con le tane che scavano indeboliscono gli stessi argini. Un esempio riguarda il Canale Diversivo che dalla Bassa Modenese termina nel Panaro a Santa Bianca di Bondeno. Nel tratto dalla località Quattrina almeno fino a Montemerlo di Bondeno i diversi tronchi che giacciono nel corso d'acqua creano non poche problematiche per non parlare del dragaggio di questo canale che non si effettua da tantissimi anni. Ritengo si tratti di una grave situazione di incuria che potrebbe portare a gravi conseguenze. Maurizio Barbieri