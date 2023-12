Sono la nonna di un bambino che frequenta la scuola di Bologna e vorrei ringraziare pubblicamente la pasticceria di Federico Asta, per la sua generosità, bontà e sensibilità (dimostrata in più occasioni), nel donare, in una bella confezione, mezzo chilo di prelibati biscotti a tutti gli alunni (400). I ragazzi, all'uscita, con il loro pacchetto, erano sorridenti e felici: che Bello! Grazie e buon Natale.

Rossana Grassilli Casanova