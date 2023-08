La privacy dei pazienti

Ho spedito una breve mail all'ufficio relazioni col pubblico della ASL Romagna in ordine alla pessima abitudine invalsa nei luoghi di cura ravennati di rivolgersi col nome di battesimo agli utenti e passare poi spesso, specie da parte dei medici, al più confidenziale tu. Si determina così, a bella posta, una scala gerarchica che pone in alto la classe medica e, in posizione intimidita e subalterna l'utenza colpevole solo di essere bisognosa di cure. Mario Gandolfi