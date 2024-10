La Repubblica dei magistrati

Molte persone si chiedono se in Italia comandano i magistrati o il governo votato dagli elettori ( come nei casi Salvini e Albania). I giudici dovrebbero limitarsi ad applicare la legge e le delibere governative, salvo il parere della Corte Costituzionale. Anche perchè i giudici in fondo non sono altro che dipendenti statali che occupano il loro posto per concorso e non per voto popolare. L'Italia è o non è un paese democratico? Molte persone non votano più visto che la loro preferenza serve sempre meno...

Rolando Ferrarese