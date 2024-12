La riorganizzazione della sanità

Il PNRR M6, ha tra le varie articolazioni l' obiettivo di una grande riorganizzazione culturale, strutturale, innovativa , tecnologica del Servizio sanitario nazionale. E in particolare gestire con i servizi di telemedicina ( e telemonitoraggio ) l' assistenza sanitaria domiciliare per i pazienti cronici. E in questo trimestre, tutte le Regioni in Italia hanno e devo iniziare a rispettare obiettivi / target assegnati dal PNRR M6. Sarebbe interessante conoscere lo stato dell'arte e avanzamento dei target /obiettivi assegnati dal PNRR M6 Salute all'Emilia Romagna.

Moreno Masotti