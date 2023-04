Dovevo essere visitato a Modena dopo 6 mesi il 18 gennaio 2023, ma qui nessuno chiama. Cosa sta succedendo? La mia richiesta non viene presa in carico e la malagestione sta ricadendo sulla salute dei cittadini . Credo che a questo punto visto l'insuccesso dell'assessorato alla sanità nonostante le rassicurazioni sia meglio commissariale il settore, visto il bilancio . Nonostante le tasse pagate dai cittadini non c'è capacità di gestione. Meglio dimettersi.

Stefano Bellei