La sfida è aiutare i giovani ad avere fiducia nel futuro

Vorrei portare all'attenzione le problematiche giovanili che affliggono la nostra società. Tra le principali sfide che i giovani affrontano oggi ci sono la disoccupazione, l'insicurezza lavorativa e la precarietà economica, che minano la fiducia nel futuro. La pressione sociale e l'influenza dei social media generano insicurezze e problemi di autostima, contribuendo all'aumento dei disturbi mentali come ansia e depressione.

L'isolamento sociale, accentuato dalla pandemia, ha reso più difficile per molti giovani costruire relazioni significative e trovare supporto. È essenziale che le istituzioni, le famiglie e la società nel suo insieme lavorino insieme per creare opportunità, fornire supporto emotivo e promuovere un ambiente inclusivo e positivo per i giovani. Investire nella formazione, nelle politiche di inclusione e nel benessere mentale è fondamentale per garantire un futuro migliore per le nuove generazioni.

Raffaele Amendola