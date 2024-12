La Spagna e l'interruzione di gravidanza

Il Premier spagnolo Pedro Sanchez è stato riconfermato alla direzione del Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe). Il primo ministro ha mantenuto la leadership nonostante le accuse di corruzione che hanno travolto familiari e collaboratori. Subito sono arrivati i primi annunci nel programma del Psoe. I socialisti, ha spiegato Sanchez, si impegneranno a introdurre nella Costituzione il "diritto delle donne a decidere sul proprio corpo, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e il salario minino" e la creazione di una società "in grado di costruire e gestire alloggi dall'amministrazione generale dello Stato”. Ricordiamo che “il diritto delle donne a decidere sul proprio corpo” non è altro che l’aborto. Ma ricordiamo anche che nel corpo della donna incinta c’è un altro corpo che è il bambino e sulla vita del bambino un’altra persona non può decidere.

Gabriele Soliani