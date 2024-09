Ad oggi con 41 anni e 10 mesi,le donne possono andare in pensione senza limiti di età. Che significa, per chi ha fatto l'Università e si è pagato il riscatto della laurea ,andare in pensione a 63/64 anni. E la chiamano "pensione anticipata "!!! È la legge Fornero, giustamente tanto criticata ,almeno in campagna elettorale. Ora leggo che la si vuole portare a 42 anni e 5 mesi. Mi viene da ridere.........anzi da piangere

Maddalena Petroni