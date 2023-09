La tragedia di Caselle

C'è sempre qualcuno nell'estrema sinistra italiana che non perde occasione per distinguersi: in merito alla tragedia di Caselle vorrebbe l'abolizione delle Frecce Tricolori, vanto e onore dell'Italia. E se nel medesimo incidente fosse incappato un aereo di linea? Chiederebbero l'abolizione dell'intera aeronautica civile?

Franco Favretto