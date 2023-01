La tutela della Valmarecchia

In alta Valmarecchia godiamo di quella bellezza ed armonia costruita nei secoli, forse ancora per poco. Risolti relativamente di recente i guai (cattivo odore e polvere caustica gialla, a parte qualche tappo dei pozzi che cede e viene ingoiato dalla montagna), guai presenti fino alla metà del secolo scorso che l’industria estrattiva aveva prodotto quassù e, dimenticata poi quest’area negli sviluppi economici che hanno antropizzato i territori limitrofi, giù verso la riviera. Ora abbiamo la fortuna di ritrovarci in questa “bolla” che come tale è rilucente ma fragilissima. Gli amministratori pubblici hanno consapevolezza di questo, come pure che attualmente gli appetiti per acquisire pezzi di territorio a buon mercato si manifestano nell’ambito dell’impresa industriale. La sbandierata e richiesta “partecipazione popolare” nel decidere è andata a farsi benedire. Nessuna considerazione verso la sofferenza di chi ama questi luoghi, al disagio di chi li vive e presidia. L’alta Valmarecchia è un piccolo ed aspro territorio soverchiato da appetiti enormi, consapevole dell’insensatezza di seguire logiche industriali dimostratesi evanescenti. Servirebbe una maggior attenzione per tutelare il bene di tutti, magari dando una mano a chi lo presidia. Un anacronistico modernismo vorrebbe convincere che ineluttabilmente si vada verso un modello di sviluppo fatto di strade, fabbriche, centri commerciali e dormitori. Comparando le volumetrie e le superfici di quello che stanno edificando ai livelli occupazionali raggiungibili, anche tenendo conto dell’automazione del settore, appare inconsistente il pur ventilato solito ricatto del posto di lavoro.

Paolo Benaglia