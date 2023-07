La valigia abbandonata

Dovendo partire per Roma, alle 19:55 mi trovavo in testa al binario 19 della stazione alta velocità e notavo un valigia, grande ed alta come un cesto dei rifiuti, coloratissima come i cestini stessi, posta a fianco a loro. Sembrava lasciata lì appositamente, a mimetizzarsi. Ho chiesto a tutti i passeggeri presenti sul binario se la valigia fosse loro. Ricevendo da tutti un rifiuto, ho chiamato la Polfer: per molti minuti nessuna risposta. Ho chiamato allora il 112, con lo stesso risultato: nessuna risposta. Ho ripetuto entrambi i numeri, senza risultato. Dopo circa 10-15 minuti di inutili tentativi è arrivato il mio treno, ho cercato il Capotreno e lui, che ha numero apposito, è riuscito a segnalare la situazione. Ne ho dedotto due cose: la prima, che se non hai una sorta di raccomandazione in Italia non riesci nemmeno a segnalare una emergenza, anche nella civilissima Bologna. La seconda, che nel nostro Paese a volte l'intervento non è tempestivo.

Roberto Orlandi