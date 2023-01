La verità dei Maneskin

I Maneskin hanno raggiunto un successo notevole e ne parlano i giovani e i giovani di una volta. Eppure i secondi non possono non sottolineare che "non sono nulla di nuovo", "è tutto già visto", "sono un po' ridicoli". La colpa di chi li apprezza sarebbe avere la memoria corta, non ricordare le provocazioni di Iggy Pop e degli altri grandi. La verità è che buona parte del successo dei Maneskin, oltre che dalla loro indubbia bravura a produrre il successo stesso, deriva dall'essere veri: con la loro innocenza trasgressiva questi quattro ragazzi trasmettono al pubblico qualcosa di vero, la sensazione che vale la pena esporsi per poter essere se stessi. Ed essere veri è una delle azioni più innovative e rivoluzionarie a cui possiamo aspirare in una società reazionaria come questa.

Giorgia Zanni