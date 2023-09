La verità sull’eccidio di Fano

Ecco la lettera che ho inviato al Comune di Fano. In settembre ricorre l'anniversario dell'eccidio di via S. Ceccarini del settembre 1943 e risentirò le parole delle autorità scritte anche sulla lapide posta sul muro della ex caserma. Quanto scritto sulla lapide non risponde a verità. La gente non era lì per chiedere pane (a chi?) ma per assaltare la caserma e appropriarsi di quanto rimasto (scarpe,coperte, moschetti, munizioni ecc.). Io ero uno di loro. All'epoca esisteva ancora la caserma Montevecchio e lo spiazzo formatosi era pieno di gente vociante perché il portone era chiuso. Quando si cominciò a premere, si schiuse un poco il segmento centrale e un soldato tedesco sparò sulla folla alcuni colpi di pistola e una ragazza cadde proprio vicino a me. Il resto non lo sò perché scappai.

Francesco Bacchiocchi