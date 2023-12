La visita impossibile

Il 13 novembre sono andata in farmacia per prenotare una ecografia addominale per il mese di ottobre 2024, data perentoria per controllo annuo ospedaliero. Risposta, peraltro gentile e dispiaciuta della dottoressa: "Non è possibile prenotare perché tutto pieno". Incredula, chiedo un parere su come posso fare (farla a pagamento è scontato, ma se posso evito) e la gentilissima farmacista mi suggerisce di andare spesso, e al mattino presto, al Cup, per vedere se qualcuno ha disdetto. Oppure farmi prendere in carico che verrò chiamata ma, se la proposta non è compatibile con la mia data per i controlli ospedalieri l'impegnativa scade. Sono nauseata e mortificata.

Nadia Crivellari