La vita dei nonni, tra sorrisi e amarezze

Concordo, noi nonni siamo una risorsa fondamentale. Ci spinge l'amore per i nipoti e anche gratitudine per quello che noi abbiamo ricevuto dai nostri nonni. Però, non ci sono solo rose ma anche qualche spina che fa molto male. Quanti passi indietro consapevoli che il nostro compito è sussidiario rispetto ai genitori, quanti silenzi mentre vorremmo gridare la nostra opinione, quante volte la nostra presenza è trasparente quasi che non ci fossimo, quante volte vorremmo sommessamente un piccolo grazie (in più) dai genitori. Poi, quando siamo soli, noi nonni ci parliamo, ci scarichiamo, sedimentiamo e alla fine concludiamo che in fondo tutto ciò fa parte del nostro compito e il prezzo da pagare è assolutamente nulla di fronte all'amore che vogliamo dare ai nostri nipoti.

Ciro Gallo