La zia assistita dalla sanità che funziona

Sono Roberta Tacconi, nipote di Graziosa Callegaro residente a Crevalcore (Bologna) e da poco trasferitasi alla residenza per anziani di Sant’Agata Bolognese. Ho potuto con immenso piacere toccare con mano l’efficienza dei servizi socio sanitari e assistenziali della zona e volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutate a gestire la situazione di mia zia, affetta da decadimento cognitivo, situazione per la quale sono stata contattata dai servizi sociali e dal suo medico di base. Ancor più apprezzo tutto questo perché faccio parte del Sistema Sanitario in qualità di infermiera del SEST 118 Piemonte. Mia zia, sola dopo la morte del marito e senza figli, ha iniziato ad avere necessità di aiuto per progressivo decadimento cognitivo e la gestione non è stata semplice perché nessun parente vive vicino, noi viviamo in Piemonte e l’altro suo fratello con mia cugina in Veneto. Abbiamo avuto bisogno di aiuto per poter gestire la situazione, complicata dalla distanza che ha reso tutto più difficile... In tutto questo ho trovato persone competenti e meravigliose che , capendo le nostre difficoltà, ci hanno aiutato, a partire da vicini di casa Valentina Giulio e Giuseppina, il personale del CAF della Cgil di Crevalcore e in particolar modo la signora Sandra, l’Agenzia Teorema per il supporto nell’assunzione della badante, i negozianti di Crevalcore che conoscevano mia zia e che ci hanno aiutato con pazienza a risolvere i vari problemi che si presentavano fornendoci anche informazioni preziose e il Comune di Crevalcore che ci ha assistito nelle pratiche complicate dalla distanza . Dal punto di vista socio-sanitario ho trovato una rete perfettamente funzionante, a partire dalla Dott.ssa Dato, medico di base preparatissima sempre presente e disponibile, l’assistente sociale Luca Cremonini che ci ha sempre supportato e guidato in tutti i passaggi e in tutte le procedure, le OSS attivate, in particolar modo Antonella, punto di riferimento nel periodo in cui si occupavano di mia zia Il dott.Gaggi, geriatra, le infermiere di famiglia Katia Ronchetti e Simona attivate prontamente dalla dottoressa Dato. Grazie anche al medico Andrea Brandolini referente del Centro Diurno Asp Seneca e a Maria Grazia Tosi di Asp Seneca. Ci tenevo a ringraziare molto anche il personale dell’istituto Barberini. Non ci siamo mai sentite abbandonate. Roberta Tacconi