L'Abi invita le banche a non riscuotere commissioni sui bonifici

Mi riferisco ad una lettera pubblicata sul suo giornale il 27 maggio nella quale il lettore suggerisce all’ABI di dare indicazione ai propri associati di rendere gratuiti i bonifici che abbiano come causale l’alluvione all’Emilia-Romagna. L’ABI già il 25 maggio ha diffuso una lettera circolare ai propri associati in cui, in analogia a precedenti eventi emergenziali, ha invitato tutte le banche associate a non riscuotere commissioni su bonifici o altre forme di trasferimento fondi disposti sui conti correnti dedicati agli aiuti per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna adottando ogni utile iniziativa in tal senso. Questa iniziativa peraltro integra quella relativa la sospensione dei mutui con l’obiettivo di offrire ulteriore supporto ai territori duramente colpiti in questi giorni dalle eccezionale maltempo.

Chiara Mancini, Vice Direttore generale Abi