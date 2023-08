L'aeroporto e l'inquinamento acustico

È innegabile che la responsabilità principale per la tutela dei cittadini dall’inquinamento acustico e ambientale ricada sui politici. È importante sottolineare che il problema del rumore dell'aeroporto non si limita alle ore notturne, ma coinvolge i cittadini di diverse zone di Bologna, Calderara e Castel Maggiore che hanno il legittimo diritto di vivere, lavorare e socializzare durante il giorno. È un diritto fondamentale che viene negato da una società a maggioranza privata che continua ad espandersi, mentre sembra esserci un atteggiamento di indifferenza da parte dei politici locali e nazionali. Il problema, sottolineo, non è, come si vuol fare passare, solo di notte (lungi dall’essere stato risolto) ma soprattutto di giorno ed è ulteriormente peggiorato dopo il lieve miglioramento notturno. Occorre trasferire l’aeroporto altrove come più volte proposto. Nell’immediato occorre deviare il traffico notturno (concordo con quanto sostenuto nella risposta a un lettore) sullo scalo di Forlì ma anche una buona parte del traffico diurno andrà da subito spostato sugli aeroporti della regione per alleggerire l’impatto su Bologna. È comprensibile chiedersi quale sia l’aspettativa nei confronti di una società a partecipazione privata, che difficilmente agirà in maniera proattiva a meno che non venga costretta da regolamentazioni. Inoltre, è sorprendente che le proteste massicciamente inviate dai cittadini non abbiano ricevuto adeguato spazio mediatico, sebbene rappresentino un sentimento diffuso e legittimo di disagio. È comprensibile che, di fronte all’apparente inazione delle autorità, i cittadini possano trovare necessario organizzarsi per difendere i propri diritti attraverso le vie legali. È fondamentale che i politici locali e nazionali prendano sul serio questa questione e agiscano con decisione per garantire un ambiente vivibile e sano per tutti i cittadini.

Renzo Carboni