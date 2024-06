Sui corsi estivi per ragazzi c'è scaricabarile sulle scuole. Il sindacato rimarca che è il comune e non le scuole a dover risolvere problemi sociali. Fra presidi che spingono per pubblicità',docenti bisognosi di qualche entrata e il comune che evita spese,alla fine costringeranno tutti i docenti a fare i baby sitter. Ingiustamente.

Carlo Nadalini