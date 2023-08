L'assassino dei bimbi resti in carcere

Non ci sono più parole riguardo la nostra giustizia. Il mostro di Foligno, che uccise Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci, pare venga scarcerato. Due bimbi uccisi in modo orribile, il pm che lo incastrò ha detto che al riguardo confida nei magistrati e negli psichiatri, ma ammesso che questo non sia più pericoloso, (io ne dubito fortemente!!) anche dopo il primo omicidio era stato considerato non più pericoloso.

Dopo solo dieci mesi uccise il povero Lorenzo Paolucci. Penso che persone di questo genere debbano finire i loro anni in carcere. Non oso pensare ai familiari delle vittime nel vedere di nuovo libero il carnefice.

Riccardo Ducci