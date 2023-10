Nel periodo del Covid un primario di Bari che, per buonsenso, lavora molto di più anche perché mancavano e mancano medici. E così gli fanno una multa di 27.000 euro per eccesso di lavoro , suo e dei suoi collaboratori. Una multa a chi ha dimostrato serietà e abnegazione è idiozia pura, come lo è chiamarli eroi per poi trattarli così. È ora che chi di dovere se ne renda conto. Per fortuna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto annullare la sanzione.

Marco Reina