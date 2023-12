L'Ausl non risponde

In merito alle prestazioni sanitarie ed esami di laboratorio, saltati per i ben noti motivi, la Ausl mi ha inviato un sms con un numero di telefono da contattare per riprogrammare gli esami non effettuati il giorno 4 dicembre. Da martedì, dopo una trentina di tentativi, l'unica risposta che sono riuscito ad ottenere è che, dato il grande traffico telefonico è stato " le linee sono tutte occupate e di richiamare più tardi". E' questo il servizio che viene fornito dalla Ausl ai cittadini? Forse, vista l'emergenza, il servizio andava potenziato, ammesso che il numero fornito corrisponda realmente ad un call center e sia attivo.

Giorgio Manicardi