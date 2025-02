Le esenzioni dal ticket sanitario

Leggo di ticket non riscossi a Bologna per prestazioni sanitarie usufruite. Una richiesta di pagamento è giunta anche a me per un esame di laboratorio dello scorso anno. Giusto pagare se queste sono le tariffe e le disposizioni. Si da il caso però che io risulti esente da ticket in quanto ormai ottantenne!

Poiché anche lo scorso anno la mia situazione non era purtroppo molto diversa, non intendo pagare simile importo. Certo che se le tante prestazioni da incassare sono simili alla mia sarà difficile recuperare tali somme. Resta il fatto che non capisco con che criterio sia stata presentata questa richiesta di pagamento in quanto non ho ancora trovato il modo per ringiovanire.

Roberto Ronchi