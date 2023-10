Le manifestazioni anti Israele

Quella piazza anti-Israele che inneggia ad Hamas ci mostra quanta gente non sa cosa fare di se. Non sa pensare con la propria testa e credo che sia colpa in generale, dei monoteismi. Non ci sono state manifestazioni di quel tipo nei millenni anteriori ai due monoteismi ed al terzo che stava nel suo bozzolo. Non se ne trova traccia nei resoconti di Erodoto o di altro autore antico o classico e solo dopo che il cristianesimo aveva nauseato cosi tanti, ci fu chi riunì un popolo o l'altro per resistervi o per lo meno modificarlo. Sempre un riflesso del monoteismo, a quanto pare. Occorre cominciare a spiegare cosa sono queste manifestazioni. A tutti ma soprattutto ai manifestanti . Stefano Pelloni