Le poltrone del potere

Danno dei fascisti e violenti al centrodestra, quando poi la sinistra punta su una parlamentare europea in precedenza arrestata in Ungheria per comportamento violento. E' uno smacco per l'intera politica Italiana. Quando era al potere il centrosinistra, la destra non era mai scesa in piazza a sfogare violenza, mai visto esponenti di sinistra esposti in un fantoccio a testa in giu'. Questo centrodestra e' andato al potere con i voti, la sinistra fa istigazione, reclamando al centrodestra manovre e leggi da loro mai approvate quando erano al potere. I tre governi nominati da Napolitano sono stati devastanti, in particolare quello di Mario Monti.

Riccardo Ducci