Le verità nascoste del potere

Un piccolo gruppo di persone detiene un potere finanziario superiore a quello degli Stati. Sono i gestori e i padroni dei fondi di investimento che con un intreccio di partecipazioni pagano e controllano la politica, i mezzi di informazione, l'industria farmaceutica e finanziano in gran parte le strutture pubbliche che dovrebbero giudicare i prodotti farmaceutici: Oms, Cdc, Ema, Aifa (il controllato controlla il controllore) e tengono sostanzialmente in piedi economicamente Centri di Ricerca, Società Scientifiche ed Università. C’è un continuo scambio di dirigenti tra pubblico e privato e viceversa. Il potere economico finanziario ha poi spiegato per filo e per segno le proprie intenzioni etiche e pseudo filantropiche attraverso il libro "La quarta rivoluzione industriale" di Klaus Schwab. Si tratta, in parole povere, di togliere alle masse (troppo numerose e da sfoltire) la fatica di pensare e di incidere lasciando a pochi eletti la facoltà di scegliere per tutti secondo la loro visione della vita, sia essa il ripetuto obbligo alla assunzione di farmaci o l'auto elettrica o la dieta a base di insetti. Leggendo queste buone intenzioni ciascuno di voi inorridisce. E voilà il colpo di genio: imporre tutto ciò con il terrore! Mancava solo l'innesco ma è stato trovato quando il Pentagono, Fauci e gli altri finanziatori delle ricerche sul supervirus ( guadagno di funzione ) si sono trovati per le mani un prodotto sfuggito al loro controllo e un rimedio inefficace ma pronto all’uso e costosissimo. Hanno imposto subito il segreto militare e controllando i media, gli enti di controllo e la politica, hanno dato inizio alle danze. Molto bene direi per gli ideatori ed esecutori di questo progetto: qualche milione di morti in più, crollo dell'economia mondiale , spaccatura nella società e nelle famiglie con un odio alimentato a tavolino, e per ultimo un aumento della loro ricchezza e del loro potere.

Daniele Giovanardi