L'errore della città a 30 km orari

I cittadini di Bologna pare non comprendano il provvedimento che, in barba al buon senso comune e al codice della strada, obbliga gli automobilisti a percorrere la maggior parte delle strade cittadine a 30 km orari. Il sindaco Matteo Lepore, invece, pare convinto dei benefici che ne deriveranno, tanto da dire "ne vale la pena anche se perderò le elezioni". Io dico: accontentiamolo!! No, non a perdere le elezioni, a questo sta già pensando lui. Noi dovremo solo eseguire: tutti sempre e solo a 30 km orari. Scommettiamo che arriveranno i vigili a sveltire il traffico? Si accettano scommesse.

Susanna Crescenzi