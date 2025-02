L'espansionismo di Trump

L’ultima conferenza stampa con i presidenti Trump e Netanyahu ha riservato alcune sorprese, alcune terribili. Donald Trump ha annunciato che la migliore soluzione ai problemi della Striscia di Gaza sarà quella di “prendere il controllo” della regione e allontanare il popolo palestinese. Lo spostamento di persone sulla base della razza, come è accaduto con l'Australia, gli aborigeni e i primi popoli d'America, che vengono mandati negli insediamenti, fa sì che perdano il loro legame con la terra, la loro cultura, la loro salute e fondamentalmente il loro cuore.

Il suggerimento di inviare militari per raggiungere questo obiettivo è un atto di guerra o almeno un'invasione, ma Trump ha dichiarato: "Faremo ciò che è necessario". La sua ragione per questo include "Vivono come se vivessero all'inferno. Gaza non è un posto dove le persone possano vivere".

Al momento è un luogo infernale, un "luogo di demolizione", ma secondo questa logica anche molte persone di Los Angeles verranno deportate, forse in Canada o in Messico. La visione ottimistica di Netanyahu è che la Striscia di Gaza sarà una “Riviera”. Penso che non lo sarà mai. È anche un avvertimento per altri Paesi poiché il conteggio potrebbe aumentare rapidamente rispetto ai 50 stati originari con 51-Canada, poi 52-Groenlandia e forse 53-Gaza e persino 54-Ucraina. Non è uno scherzo divertente quando potrebbe diventare realtà.

Dennis Fitzgerald