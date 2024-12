Nel panorama contemporaneo, il socialismo tecnologico emerge come una visione che unisce l’innovazione tecnologica con i principi di equità e giustizia sociale. Questo approccio propone un futuro in cui la tecnologia non è solo un motore di progresso economico, ma anche uno strumento per ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita di tutti.

Raffaele Amendola