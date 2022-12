Dopo l'evasione dal carcere minorile Beccaria di Milano sento dibattiti a 360 gradi su come recuperare in alternativa al carcere i giovani detenuti. Penso che una soluzione potrebbe essere quella di scontare i mesi della pena comminata con leva obbligatoria. Così non ci sarebbero lamentele sulla noia del carcere e soprattutto verrebbe insegnata loro la disciplina.



Marco Atti