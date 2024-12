Nel tunnel In via Sabena, dietro l'ospedale Maggiore, ci sono due enormi tunnel di tipo autostradale con 3 corsie per senso di marcia. Fino a poco tempo fa la normale velocità media delle automobili era di 60-70 km. l'ora. Quindi i nostri amministratori cosa hanno pensato di fare? Limite dei 50 orari e telecamere mangiasoldi. Ma ora cosa hanno fatto? In questi tunnel hanno messo il limite di 30 km. l'ora! Cosa dire? Alla fantasia non c'è limite!

Antonio Morrone